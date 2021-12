Tamponi nelle parafarmacie | emendamento in discussione al Senato

(Di venerdì 31 dicembre 2021) ?La situazione deiin molte zone del Paese ha già superato il livello di guardia e si va aggravando rapidamente ovunque”. Da questa constatazione parte l’appello della capogruppo di Leu alLoredana De Petris, e ilre M5S Gianluca Castaldi, primi firmatari ciascuno di unche chiede di trovare il modo per consentire anche alledi fare i. “Non si deve sottoporre una popolazione già provata da due anni di pandemia all’obbligo di file interminabili. Non si può permettere che fiorisca la speculazione. Non si possono lasciare le persone in attesa di un tampone introvabile?. E aggiungono: ?I nostri emendamenti al decreto sul Green Pass attualmente inalmirano a permettere alle ...

sscnapoli : ?? Tutti negativi al Covid-19 calciatori e staff che hanno effettuato tamponi molecolari nella giornata di ieri. Chi… - Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sfiorati i 100 mila positivi, sono 98.020 nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 136. 1.029.429 i tam… - Agenzia_Ansa : Sono 1.150.352 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore (1.029.429 ieri). Il tasso di positività è al 11,03%, cont…

ultime 24 ore eseguiti 6304e 18.846 test antigenici in tutta la regione. Situazione ricoveri Al 31 dicembre sono 131 (+1 rispetto al 30 dicembre) i ricoverati negli ospedali dell'......a mettere in campo ulteriori risorse per rispondere all'emergenza emersaultime settimane. In particolare, a Milano, il gruppo Humanitas incentiverà la sua offerta con altri 250al ...PALERMO - Nella mattina della vigilia di Capodanno non sono solo i supermercati ad essere presi d'assalto. Le file per sottoporsi ai tamponi proseguono anche oggi. Probabilmente, per togliersi ...Nasce il terzo hub tamponi a Messina: nell’area mercato di Giostra. Le bancarelle di Giostra saranno trasferite sulla strada principale.