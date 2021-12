Taiwan, migliaia di persone in piazza per festeggiare l'arrivo del nuovo anno (Di venerdì 31 dicembre 2021) Conto alla rovescia e fuochi d'artificio. Cosi', Taiwan accoglie il 2022. La torre 101 di Taipei e' illuminata dallo spettacolo pirotecnico per festeggiare l'arrivo del nuovo anno. 31 dicembre 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021) Conto alla rovescia e fuochi d'artificio. Cosi',accoglie il 2022. La torre 101 di Taipei e' illuminata dallo spettacolo pirotecnico perl'del. 31 dicembre 2021

Advertising

menelik40 : RT @michele_geraci: Le regole #Tamponi e #Quarantena alle frontiere sono basate su folli criteri politici e non sanitari, il che mette a ri… - luca85462875 : RT @michele_geraci: Le regole #Tamponi e #Quarantena alle frontiere sono basate su folli criteri politici e non sanitari, il che mette a ri… - ScoriaBorghesia : @davcarretta Alle volte si dimentica che queste aziende che potrebbero chiudere, danno lavoro a migliaia di lituani… - ALBERTOSEVERIN7 : RT @michele_geraci: Le regole #Tamponi e #Quarantena alle frontiere sono basate su folli criteri politici e non sanitari, il che mette a ri… - tupacshakurmofo : RT @michele_geraci: Le regole #Tamponi e #Quarantena alle frontiere sono basate su folli criteri politici e non sanitari, il che mette a ri… -