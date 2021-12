Supercoppa Italiana, Inter e Juventus spingono per il rinvio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Inter e Juventus continuano a spingere per il rinvio a primavera della Supercoppa 2022, attualmente confermata per il prossimo 12 gennaio a San Siro. In ballo la presenza dei tifosi, visto le nuove riduzioni sulla capienza dello stadio, ma anche introiti importanti relativi all’incasso in biglietteria che con un San Siro sold out porterebbe nelle casse dei due club circa 1.5 milioni di euro. Il tutto senza contare che le due società hanno già perso diversi milioni dal mancato svolgimento in Arabia Saudita. Da capire adesso se la Lega Serie A approverà la richiesta di rinvio o se invece nerazzurri e bianconeri dovranno accontentarsi di contendersi il trofeo in un San Siro “dimezzato”, con tutte le conseguenze del caso. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021)continuano a spingere per ila primavera della2022, attualmente confermata per il prossimo 12 gennaio a San Siro. In ballo la presenza dei tifosi, visto le nuove riduzioni sulla capienza dello stadio, ma anche introiti importanti relativi all’incasso in biglietteria che con un San Siro sold out porterebbe nelle casse dei due club circa 1.5 milioni di euro. Il tutto senza contare che le due società hanno già perso diversi milioni dal mancato svolgimento in Arabia Saudita. Da capire adesso se la Lega Serie A approverà la richiesta dio se invece nerazzurri e bianconeri dovranno accontentarsi di contendersi il trofeo in un San Siro “dimezzato”, con tutte le conseguenze del caso. SportFace.

