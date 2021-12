Super green pass sui mezzi pubblici: obbligo vaccinale di fatto per 500mila studenti. Ma su controlli e personale il governo resta al palo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Niente vaccino obbligatorio per entrare in classe. Almeno per ora. Ma siccome a scuola bisogna pure arrivarci, le ultime novità introdotte dal governo per arginare l’ondata di contagi rischiano di complicare la vita a molte ragazze e ragazzi. Dalla ripresa delle lezioni il 10 gennaio, infatti, scatta l’obbligo di Super green pass sui mezzi pubblici per tutti gli over 12. Un tentativo di spingere alla vaccinazione gli studenti che non l’hanno ancora fatta, rischiando però di tirare in ballo il diritto all’istruzione. Tanto che il problema non può considerarsi risolto ed è stato al centro di un tavolo interministeriale, riunito questa mattina in vista del prossimo Cdm del 5 gennaio. L’orientamento di Palazzo Chigi per ora rimane quello di confermare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Niente vaccino obbligatorio per entrare in classe. Almeno per ora. Ma siccome a scuola bisogna pure arrivarci, le ultime novità introdotte dalper arginare l’ondata di contagi rischiano di complicare la vita a molte ragazze e ragazzi. Dalla ripresa delle lezioni il 10 gennaio, infatti, scatta l’disuiper tutti gli over 12. Un tentativo di spingere alla vaccinazione gliche non l’hanno ancora fatta, rischiando però di tirare in ballo il diritto all’istruzione. Tanto che il problema non può considerarsi risolto ed è stato al centro di un tavolo interministeriale, riunito questa mattina in vista del prossimo Cdm del 5 gennaio. L’orientamento di Palazzo Chigi per ora rimane quello di confermare ...

Advertising

GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: Avanti sulla strada del Super Green Pass, o meglio dell’obbligo vaccinale, per i lavoratori. Il premier chiederà di approva… - fattoquotidiano : Super green pass sui mezzi pubblici: obbligo vaccinale di fatto per 500mila studenti. Ma su controlli e personale i… -