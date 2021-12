Super Green pass 10 gennaio: nuove restrizioni per i non vaccinati al via (Di venerdì 31 dicembre 2021) Super Green pass 10 gennaio: mercoledì 29 dicembre è stato disposto dal Governo Draghi una nuova stretta per i non vaccinati fino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo. Si allunga la lista dei luoghi e delle attività interdette a chi ha scelto di non immunizzarsi contro il Covid. Un riepilogo delle regole. Green pass 10 gennaio: nuove restrizioni per i non vaccinati Super Green pass 10 gennaio: mercoledì 29 dicembre il Governo Draghi ha fatto un passo avanti non tanto verso il cosiddetto lockdown per non vaccinati – per come visto prima in Austria ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 31 dicembre 2021)10: mercoledì 29 dicembre è stato disposto dal Governo Draghi una nuova stretta per i nonfino al termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 31 marzo. Si allunga la lista dei luoghi e delle attività interdette a chi ha scelto di non immunizzarsi contro il Covid. Un riepilogo delle regole.10per i non10: mercoledì 29 dicembre il Governo Draghi ha fatto uno avanti non tanto verso il cosiddetto lockdown per non– per come visto prima in Austria ...

Advertising

GiovaQuez : Trasporto pubblico locale Dal 10 gennaio servirà il super Green pass Stadi Capienza massima al 50% per impianti al… - petergomezblog : Omicron, il parere del Cts: quarantena ridotta a 5 giorni (con tampone) per chi ha il booster. A breve il Cdm: sul… - Agenzia_Ansa : Nessun giorno di quarantena per i vaccinati con booster, impiegati nei servizi essenziali, venuti a contatto con un… - LAROMA24 : Non basta più il tampone: allo stadio con la FFP2 e il Super Green pass #AsRoma - AvvAntonioConte : RT @sole24ore: ?? Dal 10 gennaio #supergreenpass allargato. Ecco le nuove misure e la stretta per chi non si è vaccinato: -