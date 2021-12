Successo per I Fratelli De Filippo: lo streaming (Di venerdì 31 dicembre 2021) I Fratelli De Filippo andato in onda su Rai 1 ha riscosso grande Successo, il film evento si può vedere in streaming su Rai Play. Ancora una volta Napoli diventa protagonista in prime time su Rai 1, dopo Stanotte a Napoli di Alberto Angela, questa volta a premiere è stata la storia de i Fratelli De Filippo. Un Successo enorme quello della Rai che ha puntato sulla storia di questi tre giovani diventati poi un simbolo della cultura e del teatro. A svettare è stato anche Biagio Izzo, attore napoletano nella parte di Vincenzo Scarpetta. Ma nel cast de I Fratelli De Filippo in onda su Rai 1 c’erano anche altri grandi attori come: Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Giancarlo Giannini, Vincenzo Salemme, Susy ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 dicembre 2021) IDeandato in onda su Rai 1 ha riscosso grande, il film evento si può vedere insu Rai Play. Ancora una volta Napoli diventa protagonista in prime time su Rai 1, dopo Stanotte a Napoli di Alberto Angela, questa volta a premiere è stata la storia de iDe. Unenorme quello della Rai che ha puntato sulla storia di questi tre giovani diventati poi un simbolo della cultura e del teatro. A svettare è stato anche Biagio Izzo, attore napoletano nella parte di Vincenzo Scarpetta. Ma nel cast de IDein onda su Rai 1 c’erano anche altri grandi attori come: Mario Autore, Domenico Pinelli, Anna Ferraioli Ravel, Biagio Izzo, Giancarlo Giannini, Vincenzo Salemme, Susy ...

