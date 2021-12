Advertising

Luxgraph : Tifosi dell'Inter contro Lukaku: striscione a San Siro - sportli26181512 : Striscione contro #Lukaku dei tifosi dell'#Inter al Meazza: Gli ultras della Curva Nord contestano l'attaccante bel… - occhio_notizie : Lo striscione pesante dei tifosi nerazzurri contro Lukaku - bobroommann : Nella mia vita mai avrei pensato di avere una gioia dagli ultrá dell'Inter - BlueEarth36369 : RT @RadioGenova: Napoli, lavoratori contro governo Mario Draghi assediano la prefettura in piazza del Plebiscito. In testa al corteo uno st… -

Ultime Notizie dalla rete : Striscione contro

Gli ultras della Curva Nord interista hanno esposto unol'attaccante belga del Chelsea, all'esterno dello Stadio Meazza a San Siro: " Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi ...non sono state apprezzate da una parte del tifo nerazzurro, come testimonia uno stiscione apparso stamane fuori dal bar della Curva Nord: 'Non conta chi con la pioggia scappa, conta chi nella tempesta ...Gli ultras della Curva Nord nerazzurra contestano l'attaccante belga, che si è detto disposto a tornare MILANO - Ai tifosi dell'Inter non sono piaciute le parole di Romelu Lukaku, che si è detto pront ...MILANO - Uno striscione contro Romelu Lukaku da parte dei tifosi dell'Inter è apparso allo stadio Meazza all'indomani delle dichiarazioni dell'attaccante del Chelsea, che si è detto pentito di aver la ...