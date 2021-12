Stop alla We Run Rome, Scarselli: “Grave danno all’atletica e alla città” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – Arriva il comunicato della We Run Rome. Dopo le già conferme officiose di ieri sera, giunge l’ufficialità dagli organizzatori. La gara della 10 km di Capodanno a Roma viene annullata per scongiurare una bomba epidemiologica da Covid, a Roma. Con l’amaro in bocca, il Presidente del Comitato ne da notizia sulla pagina ufficiale Facebook della manifestazione. Di seguito le sue parole “Alle 22:45 un giornalista gentilmente mi ha girato l’ordinanza del Sindaco. Ordinanza di cui, sempre a mezzo stampa, avevamo letto la possibile genesi. Quindi ora, solo ora, mi trovo a dover veramente annullare la We Run Rome 2021. Ci scusiamo con i tanti amici Runner iscritti e gli oltre 500 tra operatori della Protezione Civile, della Polizia Municipale, e le tante Associazioni e fornitori che si erano impegnati per mesi nella messa in opera di un ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – Arriva il comunicato della We Run. Dopo le già conferme officiose di ieri sera, giunge l’ufficialità dagli organizzatori. La gara della 10 km di Capoa Roma viene annullata per scongiurare una bomba epidemiologica da Covid, a Roma. Con l’amaro in bocca, il Presidente del Comitato ne da notizia sulla pagina ufficiale Facebook della manifestazione. Di seguito le sue parole “Alle 22:45 un giornalista gentilmente mi ha girato l’ordinanza del Sindaco. Ordinanza di cui, sempre a mezzo stampa, avevamo letto la possibile genesi. Quindi ora, solo ora, mi trovo a dover veramente annullare la We Run2021. Ci scusiamo con i tanti amici Runner iscritti e gli oltre 500 tra operatori della Protezione Civile, della Polizia Municipale, e le tante Associazioni e fornitori che si erano impegnati per mesi nella messa in opera di un ...

