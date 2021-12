Stop alla We Run Rome | Martelli | “Non si può fermare lo sport | è riferimento sociale”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma – “Mi associo alle dichiarazione del Presidente Mei, e sono vicino all’amico Camillo Franchi Scarselli. Le manifestazioni di corsa su strada rispettano i rigidi protocolli di sicurezza in modo assoluto senza tralasciare alcun dettaglio. La We Run, manifestazione di lustro per la Capitale riceve il diniego a poche ore dello start. Ma quanto lavoro alle spalle dell’evento e quante persone dedicano se stessi affinchè il tutto sia in piena regola”: sono le parole di Fabio, presidente di Fidal Lazio in reazione all’annullamento della We Runprevista oggi, 31 dicembre, ma fermata con ordinanza del sindaco di Roma. Fabio“Una azienda come Atleticom – aggiunge– si è messa in gioco per farci vivere una giornata di atletica per tutti in un periodo dove lo ...