Stefano Palatresi, dal Trio Melody al Capodanno di Terni: la sua carriera (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sarà Terni il teatro del programma L’Anno che verrà, il classico show di Capodanno di Rai Uno, protagonisti il padrone di casa Amadeus ed il maestro e direttore dell’orchestra dal vivo Stefano Palatresi Il musicista toscano torna a guidare l’orchestra impegnata nel programma L’Anno che verrà a quattro anni di distanza dall’ultima esperienza. Stefano Paletresi, toscano di Cerreto Guidi, ha compiuto 61 anni lo scorso 26 dicembre. Alle spalle una carriera ricchissima di successi iniziata con il Diploma al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e proseguita con programmi di grandissimo successo come Quelli della Notte di Renzo Arbore e Ieri, Goggi e Domani con la popolare Loretta. —>>> Ti potrebbe interessare anche: Stefano ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Saràil teatro del programma L’Anno che verrà, il classico show didi Rai Uno, protagonisti il padrone di casa Amadeus ed il maestro e direttore dell’orchestra dal vivoIl musicista toscano torna a guidare l’orchestra impegnata nel programma L’Anno che verrà a quattro anni di distanza dall’ultima esperienza.Paletresi, toscano di Cerreto Guidi, ha compiuto 61 anni lo scorso 26 dicembre. Alle spalle unaricchissima di successi iniziata con il Diploma al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze e proseguita con programmi di grandissimo successo come Quelli della Notte di Renzo Arbore e Ieri, Goggi e Domani con la popolare Loretta. —>>> Ti potrebbe interessare anche:...

Advertising

italiaconvoirai : Per l'ultima volta in questo 2021, il maestro Stefano Palatresi suonerà per noi in attesa dell'anno nuovo e lo fa c… - GossipPop1 : RT @italiaconvoirai: Il maestro Stefano Palatresi esegue 'Movimento Lento' di @NaliOfficial! - italiaconvoirai : Il maestro Stefano Palatresi esegue 'Movimento Lento' di @NaliOfficial! - marsea150 : RT @italiaconvoirai: Il maestro Stefano Palatresi ci delizia con uno dei brani simbolici di quest'anno e dell'ultima edizione del Festival… - italiaconvoirai : Il maestro Stefano Palatresi ci delizia con uno dei brani simbolici di quest'anno e dell'ultima edizione del Festiv… -