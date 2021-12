Stasera in tv | L’anno che verrà 2022 | ecco dove si farà e chi sono gli ospiti

Leggi su ck12

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Sarà l’Umbria ad ospitare il programma “che” condotto da Amadeus per iniziare ilin diretta su Rai1. Come ogni anno la Rai offrirà agli italiani un San Silvestro all’insegna della musica e del divertimento su Rai1, e per il settimo anno consecutivo sarà Amadeus a presentare “che“. Il programma sarà ospitato dal comune umbro di Terni e terrà compagnia al pubblico per far “dimenticare alle persone le difficoltà che stanno vivendo”, ha affermato il conduttore. POTREBBE INTERESSARTI: Stefano Palatresi, dal Trio Melody al Capodanno di Terni: la sua carrierain tv:che(immagine dal web)La tradizionale maratona per aspettare il nuovo anno sarà trasmessa in diretta ...