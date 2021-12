Stasera in tv, 31 dicembre 2021: L'anno che verrà e Capodanno in musica (Di venerdì 31 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 31 dicembre 2021 sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardare Stasera in tv? Programmi TV 31 dicembre 2021 La programmazione serale di venerdì 31 dicembre 2021 è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre L'anno che verrà, condotto da Amadeus. Canale 5, invece, propone Capodanno in musica, con al timone Federica Panicucci. Quanti desiderano trascorrere la serata con una bella commedia hanno ampia libertà di scelta: dal film cult L'allenatore nel pallone su Canale34 alla pellicola Un semplice desiderio su La5, passando per Cime tempestose su Rai Premium. Cosa c'è ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 31 dicembre 2021) I palinsesti televisivi di venerdì 31sono ricchi e prevedono programmi per tutti i gusti: intrattenimento, film e serie. Cosa guardarein tv? Programmi TV 31La programmazione serale di venerdì 31è vasta e vede andare in scena titoli per tutti i gusti. Rai1 offre L'che, condotto da Amadeus. Canale 5, invece, propone Capodin, con al timone Federica Panicucci. Quanti desiderano trascorrere la serata con una bella commedia hampia libertà di scelta: dal film cult L'allenatore nel pallone su Canale34 alla pellicola Un semplice desiderio su La5, passando per Cime tempestose su Rai Premium. Cosa c'è ...

Advertising

RaiUno : Amante della lettura, corteggiata dal bello e meschino Gaston, l'uomo più popolare del paese, la giovane Belle sogn… - tg2000it : RT @TV2000it: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella dal palazzo del Quirinale Stasera 31 dicembre ore 20.30 su T… - vinmorgante : RT @TV2000it: Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella dal palazzo del Quirinale Stasera 31 dicembre ore 20.30 su T… - statodelsud : Film stasera in TV da non perdere venerdì 31 dicembre - Pino__Merola : Film stasera in TV da non perdere venerdì 31 dicembre -