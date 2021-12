Stadi, Costa su capienza ridotta: “Era inevitabile, fase decisiva per lotta alla pandemia” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tema della capienza degli Stadi ridotta al 50% è stato uno degli argomenti affrontati dal sottosegretario alla Salute Andrea Costa, intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Radio Uno. In particolare Costa ha confermato l’importanza del momento: “Siamo in una fase decisiva per la lotta alla pandemia, siamo consapevoli di chiedere un sacrificio ai tifosi e alle società sportive ma con l’aumento dei casi e con la variante Omicron era una misura inevitabile.” Il sottosegretario sottolinea anche le differenze rispetto all’estero: “In altri paesi ci sono state misure decisamente più stringenti e ferree, noi invece abbiamo deciso di arrivare al 50% della capienza per gli eventi ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il tema delladeglial 50% è stato uno degli argomenti affrontati dal sottosegretarioSalute Andrea, intervenuto a ‘Radio anch’io’ su Radio Uno. In particolareha confermato l’importanza del momento: “Siamo in unaper la, siamo consapevoli di chiedere un sacrificio ai tifosi e alle società sportive ma con l’aumento dei casi e con la variante Omicron era una misura.” Il sottosegretario sottolinea anche le differenze rispetto all’estero: “In altri paesi ci sono state misure decisamente più stringenti e ferree, noi invece abbiamo deciso di arrivare al 50% dellaper gli eventi ...

