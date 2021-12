(Di venerdì 31 dicembre 2021) Nuova ondata, nuove restrizioni. Il Cts ha stabilito la riduzione della capienza deglial 50 per cento del totale, quella dei palazzetti al chiuso al 35 per cento: una decisione dall’effetto immediato che ha mandato in confusione le società, lasciando spiazzata persino la sottosegretaria allo sport Valentina Vezzali. I club si trovano dunque a L'articolo

Advertising

sscnapoli : ?? Riduzione capienza stadio al 50%. Bloccata la vendita dei biglietti per le gare con la Sampdoria, Fiorentina e Ba… - Giorgiolaporta : Con i tamponi ai vaccinati ecco che viene fuori la verità di chi diffonde il virus. Tutte queste persone sono state… - CalcioFinanza : Stadi, con il 50 per cento della capienza è di nuovo caos tra abbonamenti e biglietti - sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Stadi, con il 50% nuovo caos tra abbonamenti e biglietti: Nuova ondata, nuove restrizioni. Il… - Francesco_Re2OO : @NandoPiscopo1 Ma questo si è messo a confronto testa a testa con un 40enne durante una partita di coppa Italia con… -

Ultime Notizie dalla rete : Stadi con

...- Covid che prevede la quarantena azzerata per i vaccinati da meno di 4 mesi odose "booster" e l'estensione del Super Green pass quasi ovunque (trasporto pubblico, alberghi e fiere). Negli...... la Salernitana non ha trovato venditori nei tempi previsti, Ferrero dopo il gabbio è ai domiciliari, glisono semivuoti o semipieni dopo l'ultima decisione governativa mauna furbata dei ...Il dilagare della variante Omicron del Covid sconvolge il mondo dello sport mondiale. L’impennata dei contagi sta scombinando i piani delle ...Marigliano: Ischia, 29.06.2021, ore 17:55 Stadio “Enzo Mazzella”, siamo nei minuti di recupero della finale per l’accesso alla serie D tra Ischia e Mariglianese con i biancoazzurri in vantaggio, grazi ...