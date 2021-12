Speranza | ' Possibile nuova stretta' Crisanti duro | ' Solo improvvisazione'

(Di venerdì 31 dicembre 2021) La restrizione potrebbe riguardare l'obbligo del Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori. 'Dobbiamo limitare la platesa dei non vaccinati' spiega il ministro della Salute.riunione oggi per ...

Advertising

Frankf1842 : RT @BubuCc3: Ed ora @matteorenzi invita #Speranza a darsi una mossa con i vaccini. Io inviterei invece Renzi a levarsi dai coglio... i, pri… - bookswhisper9 : da notare il cameo di @ NetflixGeeked che continuo a rt nella speranza che pubblichino il prima possibile un certo annuncio ?? - Pas_Palmieri78 : [...] La #speranza che il peggio fosse ormai alle spalle e fosse ancora possibile un #lietofine. Gabriele Gimmell… - XYZxyzY6 : RT @Amici_inCarcere: 1200“Buon Natale!” 1200 sorrisi agli @Amici_inCarcere 1200 segni di pace e di speranza nelle sezioni detentive. Dove?… - QwertyZeroGhost : Mi viene da ridere ma ci provo - ho letto il doppio dell'anno scorso - ho trovato un lavoretto che non mi mantiene… -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza Possibile

Sky Tg24

Non solo: che si debba anche controllare quanto piùtutti gli altri per fare in modo che ... a qualche pacca sulla spalla dall'amico, per trovare un po' più di, un po' più di ...La restrizione potrebbe riguardare l'obbligo del Green Pass rafforzato a tutti i lavoratori. 'Dobbiamo limitare la platesa dei non vaccinati' spiega il ministro della Salute. Nuova riunione oggi per ...Speranza, oltre 52mila bimbi 5-11 anni fatto prima dose - CorriereQuotidiano.it - Il giornale delle Buone Notizie ...