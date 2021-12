Sono 144.243 i nuovi contagiati in Italia, ancora 155 morti (Di venerdì 31 dicembre 2021) Sono 144.243 i nuovi contagiati dalla Covid - 19 in Italia secondo i dati ufficiali del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore si Sono registrati anche 155 morti. A fronte di 1.224.025 tamponi il ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 31 dicembre 2021)144.243 idalla Covid - 19 insecondo i dati ufficiali del ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore siregistrati anche 155. A fronte di 1.224.025 tamponi il ...

