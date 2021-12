Sondaggio: il centrodestra unito batte nettamente il “campo largo” della sinistra e di Letta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Sondaggio pubblicato oggi dal Corriere della sera e analizzato da Nando Pagnoncelli assegna una vittoria netta alla coalizione di centrodestra se si andasse alle urne. Risultato che sarebbe a rischio solo se le forze di centro si unissero tra loro in coalizione ( Coraggio Italia+Azione+Italia Viva). Ma anche se i centristi si accodassero allo schieramento di sinistra, il centrodestra uscirebbe lo stesso vincente. Il primo scenario: centrodestra contro “campo largo” “Il primo scenario che abbiamo considerato – scrive Pagnoncelli – fa registrare la netta affermazione della coalizione di centrodestra (Lega, FdI e FI) su quella giallorossa (Pd, M5S e una lista sinistra italiana-Art.1): 211 seggi a 169 ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilpubblicato oggi dal Corrieresera e analizzato da Nando Pagnoncelli assegna una vittoria netta alla coalizione dise si andasse alle urne. Risultato che sarebbe a rischio solo se le forze di centro si unissero tra loro in coalizione ( Coraggio Italia+Azione+Italia Viva). Ma anche se i centristi si accodassero allo schieramento di, iluscirebbe lo stesso vincente. Il primo scenario:contro “” “Il primo scenario che abbiamo considerato – scrive Pagnoncelli – fa registrare la netta affermazionecoalizione di(Lega, FdI e FI) su quella giallorossa (Pd, M5S e una listaitaliana-Art.1): 211 seggi a 169 ...

