Soleil e Alessandro vicinissimi: “Mi mandi in tilt! Allontaniamoci sennò facciamo guai” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alessandro Basciano e Soleil Sorge sembrano essere molto vicino nella casa del Grande Fratello VIP Alessandro Basciano ha sconvolto la L'articolo proviene da Tutto sul Gossip. Leggi su tuttosulgossip (Di venerdì 31 dicembre 2021)Basciano eSorge sembrano essere molto vicino nella casa del Grande Fratello VIPBasciano ha sconvolto la L'articolo proviene da Tutto sul Gossip.

Advertising

Giusy12053168 : RT @Soleilandia: Gianmaria su Soleil: “Chest è na femmena, chest è na femmena” Alessandro: “Ehh” Loro ormai sono sotto un treno per la s… - lilyrosemylove : RT @Manuel02551: Perché se Alessandro andasse con Soleil non è teatrino mentre se ci va Sophie si? Lo dico non sopportando Sophie. #gfvip - Giusy12053168 : RT @Soleilandia: Alessandro fa delle battutine a Jessica che non sa piú come rispondere, allora Interviene Soleil e dice riferendosi ad Ale… - Carlo31584180 : RT @king_del_trash: Alessandro 'Ma Barù sta parlando di vagine' Soleil 'Allora, che male c'è? A te non piace? Ti fa paura? Non si direbbe'… - infoitcultura : Che segreto nascondono Gianmaria ed Alessandro? Soleil lo sa! -