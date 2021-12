SKY: Tuanzebe, il Napoli raddoppia l’offerta allo United (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Napoli fa sul serio per Tuanzebe. La società di Aurelio De Laurentiis ha raddoppiato l’offerta al Manchester United per il difensore. Il Napoli ha individuato in Axel Tuanzebe, difensore di proprietà del Manchester United, il sostituto di Manolas. Giuntoli tenta il colpo alla Anguissa per regalare a Spalletti un nuovo rinforzo. Secondo quando annunciato da Sky Sport 24, nelle ultime ore, il Napoli ha alzato l’offerta per il prestito secco del giocatore. “Se nei giorni scorsi il Napoli aveva offerto 200mila euro, per il prestito di Axel Tuanzebe, adesso ha raddoppiato, arrivando fino a 400mila euro. Una cifra sempre lontana dalla richiesta iniziale del Manchester ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ilfa sul serio per. La società di Aurelio De Laurentiis hatoal Manchesterper il difensore. Ilha individuato in Axel, difensore di proprietà del Manchester, il sostituto di Manolas. Giuntoli tenta il colpo alla Anguissa per regalare a Spalletti un nuovo rinforzo. Secondo quando annunciato da Sky Sport 24, nelle ultime ore, ilha alzatoper il prestito secco del giocatore. “Se nei giorni scorsi ilaveva offerto 200mila euro, per il prestito di Axel, adesso hato, arrivando fino a 400mila euro. Una cifra sempre lontana dalla richiesta iniziale del Manchester ...

Advertising

napolipiucom : SKY: Tuanzebe, il Napoli raddoppia l'offerta allo United #napoli #Tuanzebe #ForzaNapoliSempre… - DbossVinay1 : RT @areanapoliit: SKY - #Tuanzebe, il #Napoli spinge: raddoppiata l'offerta allo United - DbossVinay1 : RT @SkySport: Napoli insiste per Tuanzebe: nuova offerta al Manchester United #SkySport #SkySerieA #SerieA #SkyCalciomercato #Napoli #Tuanz… - godeyse : RT @SkySport: Napoli insiste per Tuanzebe: nuova offerta al Manchester United #SkySport #SkySerieA #SerieA #SkyCalciomercato #Napoli #Tuanz… - SkySport : Napoli insiste per Tuanzebe: nuova offerta al Manchester United #SkySport #SkySerieA #SerieA #SkyCalciomercato… -