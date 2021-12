Skeleton | Janine Flock vince la tappa di Sigulda e riapre la corsa al titolo | ottava Valentina Margaglio

(Di venerdì 31 dicembre 2021)chiude nel migliore dei modi il suo anno e si aggiudica ladi, valevole come sesto appuntamento della Coppa del Mondo di2021-2022. Sul budello lettone l’austriaca ha dettato legge sin dalla prima manche, chiusa con la migliore prestazione di 52.15, salvo poi gestire nella seconda, chiusa con il tempo di 52.49 per un complessivo di 1:44.64. Un successo che ci regala un finale di stagione vibrante, con una classifica cortissima e diverse serissime pretendenti al. Al secondo posto troviamo la russa Yulia Kanakina a 17 centesimi di distacco (52.46 e 52.35) mentre completa il podio l’olandese Kimberley Bos terza a 34 (52.71 e 52.27). Quarta posizione per la belga Kim Meylemans a 37 centesimi (52.36 e 52.65), mentre si ferma in quinta la russa ...

