Siria, Damasco condanna piano israeliano di ‘ripopolamento’ del Golan. "Si tratta di un’escalation pericolosa e senza precedenti da parte delle autorità di occupazione” (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’annuncio il 26 dicembre scorso del primo ministro israeliano Naftali Bennet di raddoppiare la popolazione ebraica sulle alture del Golan in Siria, ha suscitato la dura reazione di Damasco e del ministero degli Esteri e degli Emigrati Siriano. In una nota lo stesso Ministero condanna quella che definisce “un’escalation pericolosa e senza precedenti da parte delle autorità di occupazione israeliana nel Golan”, e rilancia dichiarando che “la loro ostinazione nel portare avanti pratiche di insediamento e gravi violazioni, equivalgono a crimini di guerra. Il Golan occupato, agli occhi della legittimità internazionale, è ... Leggi su strumentipolitici (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’annuncio il 26 dicembre scorso del primo ministroNaftali Bennet di raddoppiare la popolazione ebraica sulle alture delin, ha suscitato la dura reazione die del ministero degli Esteri e degli Emigratino. In una nota lo stesso Ministeroquella che definisce “dadiisraeliana nel”, e rilancia dichiarando che “la loro ostinazione nel portare avanti pratiche di insediamento e gravi violazioni, equivalgono a crimini di guerra. Iloccupato, agli occhi della legittimità internazionale, è ...

Advertising

vaticannews_it : #29dicembre 'In #Siria è in atto la più grave catastrofe provocata dall’uomo dopo la fine della seconda Guerra mond… - StrumentiP : #Medioriente Siria, Damasco condanna piano israeliano di ‘ripopolamento’ del Golan. “Si tratta di un’escalation per… - annapolitova66 : RT @NamanTarcha: #Siria???? é fonte di vita e speranza per tutto il mondo! ?? Concerto di musica classica e Balletto di Capodanno con artisti… - RadioItaliaIRIB : Siria, Bahrein nomina il suo primo ambasciatore a Damasco - FScalmati : RT @vaticannews_it: #29dicembre 'In #Siria è in atto la più grave catastrofe provocata dall’uomo dopo la fine della seconda Guerra mondiale… -

Ultime Notizie dalla rete : Siria Damasco Siria: Camere industria e agricoltura chiedono esenzione dazi per importazioni Iran Damasco, 31 dic 08:58 - Le Camera dell'Industria e quella dell'Agricoltura di Damasco hanno chiesto l'esenzione dai dazi doganali per le importazioni del settore...

Siria: militari russi e governativi intensificano bombardamento ad Aleppo e Idlib Damasco, 31 dic 08:52 - Le forze armate della Russia e quelle governative della Siria hanno intensificato, fin dalle prime ore dell'alba di ieri, i bombardamenti, sia aerei che via terra, nei dintorni ...

SIRIA Damasco punta (anche) sul turismo per rilanciare l'immagine internazionale AsiaNews “General Soleimani trajo la seguridad a zonas cristianas de Siria” La representante cristiana del Parlamento sirio alaba el papel del general Qasem Soleimani en crear la seguridad en las iglesias y ciudades cristianas sirias.

Bahréin eleva nivel de su representación diplomática en Siria Damasco, 31 dic (Prensa Latina) El Reino de Bahréin asignó hoy un embajador ante el gobierno sirio elevando así la representación diplomática que estuvo a nivel de encargado de negocios desde la reape ...

, 31 dic 08:58 - Le Camera dell'Industria e quella dell'Agricoltura dihanno chiesto l'esenzione dai dazi doganali per le importazioni del settore..., 31 dic 08:52 - Le forze armate della Russia e quelle governative dellahanno intensificato, fin dalle prime ore dell'alba di ieri, i bombardamenti, sia aerei che via terra, nei dintorni ...La representante cristiana del Parlamento sirio alaba el papel del general Qasem Soleimani en crear la seguridad en las iglesias y ciudades cristianas sirias.Damasco, 31 dic (Prensa Latina) El Reino de Bahréin asignó hoy un embajador ante el gobierno sirio elevando así la representación diplomática que estuvo a nivel de encargado de negocios desde la reape ...