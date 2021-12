Simeone, è lui ad avere la miglior percentuale realizzativa (Di venerdì 31 dicembre 2021) Serie A, ecco i top 10 del girone d’andata. Samir Handanovic Nessun portiere ha tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (nove). Tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato è quello con la più alta percentuale di tiri parati (77.9%).Juan Cuadrado È il difensore di questo campionato con più occasioni create (30). Tra i difensori della Serie A 2021/22 è secondo solo a Stojanovic per numero di dribbling riusciti (24).Bremer Tra i difensori di questo campionato è primo per intercetti (60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69).Matthijs de Ligt Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questo campionato nessuno è stato saltato in dribbling meno volte del bianconero (una).Theo Hernández Ha fornito cinque assist in questo campionato, più di ogni altro difensore. Più in generale è il giocatore del reparto arretrato ad aver ... Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Serie A, ecco i top 10 del girone d’andata. Samir Handanovic Nessun portiere ha tenuto più volte la porta inviolata in questo campionato (nove). Tra i portieri con almeno tre presenze in questo campionato è quello con la più altadi tiri parati (77.9%).Juan Cuadrado È il difensore di questo campionato con più occasioni create (30). Tra i difensori della Serie A 2021/22 è secondo solo a Stojanovic per numero di dribbling riusciti (24).Bremer Tra i difensori di questo campionato è primo per intercetti (60), palloni recuperati (155) e duelli aerei vinti (69).Matthijs de Ligt Tra i difensori con almeno 700 minuti disputati in questo campionato nessuno è stato saltato in dribbling meno volte del bianconero (una).Theo Hernández Ha fornito cinque assist in questo campionato, più di ogni altro difensore. Più in generale è il giocatore del reparto arretrato ad aver ...

Advertising

Giampaolesimo : @__voorpret Sarà fatto, ti terrò aggiornata! Sanabria lasciamo stare, non so manco come ho visto il suo goal allo s… - nonleggerlo : @gabrielebit @ItaSportPress Non mi fraintendere, lo bramavo da anni un tecnico come lui (anzi, proprio lui, assieme… - roadman_ : @UomoRango @Simeone @PrimeVideoES Ma lui in quella gioielleria rappresentava esattamente la nostra anima guerriera… - fabio_dvd : @againstfusion @Simeone @PrimeVideoES Speriamo lo mettano anche qui. Che poi lui dopo Catania si poteva prendere fa… - MaryandAnnaLAND : Israele'. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Mari… -