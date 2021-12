Silvestro | significato e origine del nome

(Di venerdì 31 dicembre 2021)non più molto diffuso,deriva dallatino Silvester, tratto dall’omonimo aggettivo, con ildi “silvestre”, “che vive nei boschi”, “che proviene dalla selva”, basato sul termine silva, “selva”, “bosco”. Un altro suo, per estensione, è quello di “rozzo”, “selvatico”, “rurale”. Questocondivide la medesima etimologia dei nomi Silvio, Silvano, Silverio e Selvaggia, tutti riconducibili alla radice selva. La forma inglese, Silvester era in uso fin dal Medioevo, ma divenne più rara dopo la riforma protestante, e ancora oggi la più diffusa è senza dubbio la forma Sylvester. L’onomastico si celebra il 31 dicembre, ultimo giorno dell’anno, in ricordo diI, papa. Tre, infatti, furono nella storia i pontefici che portarono ...

