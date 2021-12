Si chiude il primo anno senza populisti a Palazzo Chigi, auguriamoci che non sia anche l’ultimo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi finisce l’anno in cui doveva finire e non è finita la pandemia, ma anche l’anno in cui abbiamo cominciato a rialzarci, dalla crisi sanitaria e dalla crisi economica. Un anno senza dirette Facebook da Palazzo Chigi e senza conferenze stampa del commissario Domenico Arcuri, senza task force a catena e senza stati generali a villa Pamphilj, ma con il generale Figliuolo, campagne di vaccinazione efficaci, il green pass e un Piano di ripresa e resilienza approvato e in marcia secondo i tempi. Finisce un anno cominciato con l’uscita di Giuseppe Conte e l’arrivo di Mario Draghi a Palazzo Chigi: il primo anno senza ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 31 dicembre 2021) Oggi finisce l’in cui doveva finire e non è finita la pandemia, mal’in cui abbiamo cominciato a rialzarci, dalla crisi sanitaria e dalla crisi economica. Undirette Facebook daconferenze stampa del commissario Domenico Arcuri,task force a catena estati generali a villa Pamphilj, ma con il generale Figliuolo, campagne di vaccinazione efficaci, il green pass e un Piano di ripresa e resilienza approvato e in marcia secondo i tempi. Finisce uncominciato con l’uscita di Giuseppe Conte e l’arrivo di Mario Draghi a: il...

