Sgarbi sposa il sindaco di Urbino | ' Il matrimonio civile è un atto di sfiducia ma sono commosso | congratulazioni'

(Di venerdì 31 dicembre 2021)- Maurizio Gambini,dida giugno 2014, alle 11 di ieri, minuto più minuto meno, ha detto sì, in Comune, con ritoed in seconde nozze, alla sua amata compagna urbaniese ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sgarbi sposa

corriereadriatico.it

'Personalmente - ha sottolineatotogliendosi di dosso l'aureola del 'prolissismo' - tendo a credere che il matrimonio civile sia una forma di sfiducia reciproca: non mi fido che mi ami, allora ...... Maurizio Gambini , alla promessa, Germana Meliffi . Ad officiare il rito nuziale civile c'era il pro - sindaco della città, l'onorevole Vittorio, volato dalla Capitale alla Città ...URBINO - Maurizio Gambini, sindaco di Urbino da giugno 2014, alle 11 di ieri, minuto più minuto meno, ha detto sì, in Comune, con rito civile ed in seconde nozze, alla sua ...Ieri il sindaco ha sposato Germana Meliffi. Ad officiare è stato Vittorio Sgarbi. In Comune cerimonia solo per i familiari ...