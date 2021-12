Sfratti, per la Caritas siamo all’emergenza nazionale. Oltre 32mila le famiglie coinvolte, quasi tutte perché morose. A Roma 4mila inquilini dal 7 gennaio saranno senza un tetto (Di venerdì 31 dicembre 2021) La ripartenza degli Sfratti per morosità degli inquilini rischia di trasformarsi in un’emergenza nazionale, e per questo la Caritas ha chiesto al Governo e al Parlamento di intervenire con urgenza. Solo nella Capitale sono più di 4mila gli Sfratti in via di esecuzione e 32mila in tutta Italia, quasi tutti per l’impossibilità di chi abita negli immobili di far fronte alla pigione, a causa della crisi acuita dal Covid. Si tratta di situazioni molto complesse – sostiene l’organizzazione umanitaria – che riguardano il diritto all’abitare di famiglie che erano già in gravi difficoltà economiche prima della pandemia e che in questi mesi hanno subito ancora di più gli effetti della crisi; allo stesso tempo occorre tutelare i piccoli ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) La ripartenza degliper morosità deglirischia di trasformarsi in un’emergenza, e per questo laha chiesto al Governo e al Parlamento di intervenire con urgenza. Solo nella Capitale sono più digliin via di esecuzione ein tutta Italia,tutti per l’impossibilità di chi abita negli immobili di far fronte alla pigione, a causa della crisi acuita dal Covid. Si tratta di situazioni molto complesse – sostiene l’organizzazione umanitaria – che riguardano il diritto all’abitare diche erano già in gravi difficoltà economiche prima della pandemia e che in questi mesi hanno subito ancora di più gli effetti della crisi; allo stesso tempo occorre tutelare i piccoli ...

