Serie C, la Paganese annuncia 6 positività al Covid: l'annuncio del club (Di venerdì 31 dicembre 2021) Anche in Serie C il Covid non accenna a diminuire. Lo sa bene la Paganese che, con una nota, ha annunciato la positività di ben sei componenti del gruppo squadra. Ecco la nota della società: "La Paganese Calcio 1926 srl comunica che a seguito dei Test AntiCovid19 mediante tampone molecolare, effettuati come da protocollo per la ripresa degli allenamenti, sono emersi sei casi di positivitá all'interno del Gruppo Squadra tra staff e calciatori. Le persone risultate positive, tutte asintomatiche, sono in isolamento e sotto osservazione dello staff medico azzurrostellato. Come da protocollo, l'intero Gruppo Squadra (esclusi i positivi) si sottoporrà a nuovo ciclo di Test AntiCovid19 nelle prossime ore". SportFace.

