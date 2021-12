Serie C | la Lega sposta di un mese la seconda giornata | l’annuncio ufficiale

(Di venerdì 31 dicembre 2021) A seguito dello spaventoso aumento di casi di Covid, anche inC, laPro ha deciso per lore l’interadi ritorno del campionato, inizialmente prevista per il 9 gennaio, al 2 febbraio 2022. Quasi undopo quindi. Ecco la nota della: “Il Presidente dellaPro, sentiti i membri del Consiglio Direttivo, considerate le condizioni di incertezza e il periodo estremamente delicato derivante dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, a parziale modifica dei Comunicati Ufficiali n. 73/L del 09.08.2021 e n. 86/L del 12.08.2021, dispone il posticipo della 2adi ritorno del CampionatoC 2021/2022 come di seguito riportato: CAMPIONATOC 2021 – ...

