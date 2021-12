Serie A, gli attaccanti top al fantacalcio (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alla fine del girone d’andata del campionato di Serie A, stiliamo una lista dei cinque attaccanti top in ottica fantacalcio. Non si tratta dei cinque migliori in senso assoluto, ma bensì di quelli che sono migliorati in modo sorprendente rispetto alle passate stagioni. Serie A: gli attaccanti top sorprese al fantacalcio Giovanni Simeone: il bomber argentino ha passato tutta la carriera in Italia, ma senza mai esplodere definitivamente. All’inizio della stagione si trovava a Cagliari, dove era chiuso da Pavoletti e Joao Pedro. Così passa all’Hellas Verona, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Poi a metà settembre viene esonerato il tecnico Di Francesco, e con il nuovo tencico Tudor il Cholito metre il turbo. Infatti segna 12 reti nel girone d’andata, impreziosite dal poker ... Leggi su 11contro11 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alla fine del girone d’andata del campionato diA, stiliamo una lista dei cinquetop in ottica. Non si tratta dei cinque migliori in senso assoluto, ma bensì di quelli che sono migliorati in modo sorprendente rispetto alle passate stagioni.A: glitop sorprese alGiovanni Simeone: il bomber argentino ha passato tutta la carriera in Italia, ma senza mai esplodere definitivamente. All’inizio della stagione si trovava a Cagliari, dove era chiuso da Pavoletti e Joao Pedro. Così passa all’Hellas Verona, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Poi a metà settembre viene esonerato il tecnico Di Francesco, e con il nuovo tencico Tudor il Cholito metre il turbo. Infatti segna 12 reti nel girone d’andata, impreziosite dal poker ...

Advertising

team_world : Oggi è il #31dicembre: poche ore ci dividono dal nuovo anno. Ecco una serie di consigli per raggiungere gli obbiett… - John70770919 : RT @Whitelover69: Dopo una lunga serie di orgasmi anali, il mio amico fa avere a Skyler un orgasmo vaginale multiplo che la ripaga di tutti… - Whitelover69 : RT @Whitelover69: Dopo una lunga serie di orgasmi anali, il mio amico fa avere a Skyler un orgasmo vaginale multiplo che la ripaga di tutti… - EureosCriss : RT @CathVoicesITA: THREAD Una volta che una società è organizzata in modo tale che la medicina può trasformare gli individui in pazienti, i… - Ila_always : Passerò il pomeriggio e la serata a preparare qualcosa da mangiare, guardare serie tv e leggere fanfiction o libro,… -