Serie A, Galliani: “Non ci nascondiamo, promozione per i 110 anni” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex Milan, ha parlato dell'obiettivo di questa stagione. Ecco le sue parole. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 31 dicembre 2021), amministratore delegato del Monza ed ex Milan, ha parlato dell'obiettivo di questa stagione. Ecco le sue parole.

Advertising

igorducati : RT @PianetaMilan: #SerieA , #Galliani: 'Non ci nascondiamo, promozione per i 110 anni' #ACMilan #Milan #SempreMilan - PianetaMilan : #SerieA , #Galliani: 'Non ci nascondiamo, promozione per i 110 anni' #ACMilan #Milan #SempreMilan - tuttoreggina : Monza, Galliani: “Serie A? Non vogliamo nasconderci” - sportface2016 : #SerieB| #Monza, l'amministratore delegato Adriano #Galliani non si nasconde - MCalcioNews : Monza, parla Galliani: 'E' inutile nasconderci vogliamo la serie A' -