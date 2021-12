Sergio Sylvestre | che fine ha fatto il Big Boy di Amici?

Leggi su ck12

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Vi ricordate di, il cantante dalla voce soul e dalla stazza imponente che vinse la quattordicesima edizione di? Non si vede più in giro da un po’… ma continua a cantare e a registrare canzoni. Scopriamo insieme dov’è finito.feld, in arteè nato a Los Angeles, nel 1990, da padre haitiano e madre messicano. Leggenda narra che dopo un viaggio in Salento come turista,s’innamorò perdutamente dell’Italia e si trasferì senza pensarci due volte a Lecce. Qui iniziò a lavorare come cantante, prima in locale storico di Gallipoli (il Samsara Beach) e poi in giro per club del Sud. Nel 2015 partecipò al talent. E sappiamo come andò a finire:Big Boy vinse ...