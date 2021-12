Sergio Sylvestre, avete mai visto la bellissima sorella Natalie? (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il cantante Sergio Sylvestre detto Big Boy e la sua vita privata, avete mai visto la bellissima sorella Natalie? Ecco cosa non sapete. Forse non tutti sanno che Big Boy, alias Sergio Sylvestre, il cantante che è nato nelle discoteche del Salento ed è poi salito alla ribalta grazie alla vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi, vinto qualche anno fa, ha una sorella. Il suo nome è Natalie e c’è un dettaglio che forse nemmeno i suoi fan conoscono. (screenshot video)In queste settimane, Big Boy – che ha all’attivo anche una partecipazione al Festival di Sanremo – è tornato a far parlare di sé. Infatti è in radio con Rollercoaster, singolo d’esordio di tre giovani producer, a cui ... Leggi su ck12 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il cantantedetto Big Boy e la sua vita privata,maila? Ecco cosa non sapete. Forse non tutti sanno che Big Boy, alias, il cantante che è nato nelle discoteche del Salento ed è poi salito alla ribalta grazie alla vittoria del talent show Amici di Maria De Filippi, vinto qualche anno fa, ha una. Il suo nome èe c’è un dettaglio che forse nemmeno i suoi fan conoscono. (screenshot video)In queste settimane, Big Boy – che ha all’attivo anche una partecipazione al Festival di Sanremo – è tornato a far parlare di sé. Infatti è in radio con Rollercoaster, singolo d’esordio di tre giovani producer, a cui ...

