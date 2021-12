Sergio Mattarella, il discorso di fine anno del presidente della Repubblica: LA DIRETTA (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alle 20 e 30 Sergio Mattarella terrà il discorso di fine anno alla Nazione. Si tratta del settimo e ultimo discorso del presidente della Repubblica, che il 3 febbraio concluderà il suo mandato. La location dell’ultimo discorso – Per il suo ultimo intervento il presidente ha scelto di parlare dallo studio della Palazzina del Fuga. In piedi, spalle al giardino, il capo dello Stato. Il settimo discorso del dodicesimo presidente sarà ascoltato con attenzione doppia dalla politica per capire se, tra le righe, il dodicesimo presidente possa celare una qualche apertura alla disponibilità di rielezione. Ipotesi che al momento ha probabilità ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Alle 20 e 30terrà ildialla Nazione. Si tratta del settimo e ultimodel, che il 3 febbraio concluderà il suo mandato. La location dell’ultimo– Per il suo ultimo intervento ilha scelto di parlare dallo studioPalazzina del Fuga. In piedi, spalle al giardino, il capo dello Stato. Il settimodel dodicesimosarà ascoltato con attenzione doppia dalla politica per capire se, tra le righe, il dodicesimopossa celare una qualche apertura alla disponibilità di rielezione. Ipotesi che al momento ha probabilità ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Attesa per l'ultimo discorso del Presidente della Repubblica. L'intervento di fine anno di Sergio Mattarella, trasm… - fanpage : Tra poco Sergio #Mattarella pronuncerà il suo ultimo discorso di fine anno agli italiani e ha messo in chiaro che s… - Corriere : Il 2021 della politica, le pagelle ai protagonisti: Mattarella è da 9 - dynaevo13 : RT @mircozorzo: Sintonizzatevi: fra poco sarà discorso del Presidente della Repubblica Sergio #Mattarella. Non perdetevelo. - dennismantovan : RT @maratonetiLa7: Sergio non ci lasciareee ?? #capodanno2022 #31dicembre2021 #Mattarella #quirinale #ultimodiscorso #auguripresidente #Pre… -