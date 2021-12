Selvaggia Lucarelli, è guerra aperta contro Diana Del Bufalo: ecco il motivo dello scontro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Selvaggia Lucarelli e la guerra aperta con Diana del Bufalo: ecco il motivo dello scontro, i dettagli della vicenda Giornalista, opinionista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica e chi più ne ha più ne metta si distingue dal resto dei personaggi televisivi per il suo essere graffiante e schietta regalando momenti epici della televisione, un mix tra L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 31 dicembre 2021)e lacondelil, i dettagli della vicenda Giornalista, opinionista, scrittrice, blogger, conduttrice radiofonica e chi più ne ha più ne metta si distingue dal resto dei personaggi televisivi per il suo essere graffiante e schietta regalando momenti epici della televisione, un mix tra L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

FangusAngus : RT @EmaEuropeo: Io devo andare a fare la comparsa nei video degli assembramenti di Selvaggia Lucarelli - EmaEuropeo : Io devo andare a fare la comparsa nei video degli assembramenti di Selvaggia Lucarelli - MInghingolo : RT @ElGusty99523701: Selvaggia Lucarelli in quarantena non può partire per capodanno. Ora ha compreso finalmente che anche i vaccinati cont… - BarioniGloria : RT @ElGusty99523701: Selvaggia Lucarelli in quarantena non può partire per capodanno. Ora ha compreso finalmente che anche i vaccinati cont… - Gippy711 : Il figlio della Lucarelli é positivo e il 31 non può andare dai nonni: dovrà ciucciarselo lei. Ed è subito EMERGENZ… -