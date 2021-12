Se il discorso di Capodanno lo fa il virus

Advertising

MariaStellabra : Corsa al Colle6. Il discorso di Capodanno di Mattarella e le manovre dei partiti. Draghi, il Cavaliere o il 'piano… - carlokarl : Italiani un po' cojoni, siete contenti di aver contribuito a far fare l'ennesimo capodanno ai 'potenti' con champag… - arch_passarella : #Capodanno con bel discorso del nostro caro #Mattarella i soliti botti di merda a dar fastidio agli #amicianimali i… - ettoremaria : Corsa al Colle6. Il discorso di Capodanno di Mattarella e le manovre dei partiti. Draghi, il Cavaliere o il ‘piano… - ettoremaria : Corsa al Colle6. Il discorso di Capodanno di Mattarella e le manovre dei partiti. Draghi, il Cavaliere o il ‘piano … -

Ultime Notizie dalla rete : discorso Capodanno

Ma il cuore deldisarà dedicato alla gente. Le famiglie, i giovani, i medici e infermieri, gli anziani che si sono messi in fila davanti a centri della Croce Rossa. Il presidente ...Insomma, carissimi italiani, sono il vostro amico Covid e questo è il miodi fine anno. In ... Non so come andrà, ma magari ci risentiamo per ildel 2023, da buoni amici.Ha fatto sapere di stare bene il cantautore napoletano Gigi D'Alessio che non potrà però essere a Terni per il Capodanno di Rai 1 perché ha il Covid. Secondo quanto riportano i media nazionali, l'arti ...«Credo, in tutta onestà, che ci troviamo a un passo dalla resa, a un solo metro da un legittimo sconforto ma so anche che, dando fondo al meglio di noi stessi, possiamo farcela ad augurarci in tutta s ...