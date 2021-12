Scienza & Salute: ‘Storie e virtù del panettone’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ultima puntata dell’anno de Il Gusto della Salute è dedicata al panettone, dolce tipico delle feste natalizie, di origini settentrionali ma con importanti e significative contaminazioni al Sud. “Nasce in epoca remota al tempo degli Sforza, i signori di Milano, il dolce protagonista della puntata odierna”, spiega l’immunologo Mauro Minelli curatore della rubrica. Un dolce che trae le sue origini leggendarie “dal ‘rito del ciocco’ nel quale si mettevano ad abbrustolire pezzetti di pane di frumento che venivano, in occasione del Natale, distribuiti anche ai poveri cui abitualmente questo privilegio non era concesso”, ricorda l’immunologo. “Tutti mangiavano quindi il ‘Pan de ton’, il pane dei signori, un pane di lusso arricchito di latte, zucchero e burro – prosegue l’immunologo – Sarà poi un pasticcere di Ferrara a riprendere, nel 1549, quella tradizione meneghina ... Leggi su italiasera (Di venerdì 31 dicembre 2021) L’ultima puntata dell’anno de Il Gusto dellaè dedicata al panettone, dolce tipico delle feste natalizie, di origini settentrionali ma con importanti e significative contaminazioni al Sud. “Nasce in epoca remota al tempo degli Sforza, i signori di Milano, il dolce protagonista della puntata odierna”, spiega l’immunologo Mauro Minelli curatore della rubrica. Un dolce che trae le sue origini leggendarie “dal ‘rito del ciocco’ nel quale si mettevano ad abbrustolire pezzetti di pane di frumento che venivano, in occasione del Natale, distribuiti anche ai poveri cui abitualmente questo privilegio non era concesso”, ricorda l’immunologo. “Tutti mangiavano quindi il ‘Pan de ton’, il pane dei signori, un pane di lusso arricchito di latte, zucchero e burro – prosegue l’immunologo – Sarà poi un pasticcere di Ferrara a riprendere, nel 1549, quella tradizione meneghina ...

Advertising

fattoquotidiano : 'SONO APPRENDISTI STREGONI' Il microbiologo critica duramente le misure del governo: “Se liberi i vaccinati dalla q… - ricpuglisi : Oggi prendo servizio come professore ordinario di scienza delle finanze qui a @unipv. In genere non mi piace esser… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 31 Dicembre: Il microbiologo: “norme contro la scienza” - StesiSole : RT @Giandom84354994: Un presidente di Regione che si riempie la bocca con la parola 'Scienza' quando non ha ancora capito una fava di ciò c… - vendutoschifoso : RT @RadioRadioWeb: ?? 'Attraverso questa pillola di fine anno, ho deciso di lanciare una sorta di rubrica che dedicherò a quelli che definis… -