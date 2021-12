Sci freestyle, Coppa del Mondo halfpipe: Mackay e Gu vincono a Calgary (Di venerdì 31 dicembre 2021) A Calgary (Canada) si è disputata la seconda tappa della Coppa del Mondo di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Il canadese Brendan Mackay si è imposto col punteggio di 97.00, dominando in maniera nitida sulle nevi di casa. Il 24enne ha regolato lo statunitense Alex Ferreira (94.80), il quale aveva giganteggiato nella gara d’apertura disputata tre settimane fa a Copper Mountain. Alex Ferreira si conferma così il leader della classifica generale con 20 punti di vantaggio su Mackay e 75 sull’altro canadese Simon D’Artois, terzo in questo appuntamento per appena quaranta centesimi (94.40, quattro punti di margine sul connazionale Noah Bowman). Tra le donne, invece, dominio schiacciante della cinese Ailing Eileen Gu, capace di trionfare con 96.80. La 18enne ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) A(Canada) si è disputata la seconda tappa delladeldi, disciplina dello sci. Il canadese Brendansi è imposto col punteggio di 97.00, dominando in maniera nitida sulle nevi di casa. Il 24enne ha regolato lo statunitense Alex Ferreira (94.80), il quale aveva giganteggiato nella gara d’apertura disputata tre settimane fa a Copper Mountain. Alex Ferreira si conferma così il leader della classifica generale con 20 punti di vantaggio sue 75 sull’altro canadese Simon D’Artois, terzo in questo appuntamento per appena quaranta centesimi (94.40, quattro punti di margine sul connazionale Noah Bowman). Tra le donne, invece, dominio schiacciante della cinese Ailing Eileen Gu, capace di trionfare con 96.80. La 18enne ha ...

