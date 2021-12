Sci alpino, il bilancio degli azzurri a Bormio: Paris trascinatore, Casse e Marsaglia rispondono presente (Di venerdì 31 dicembre 2021) La tre giorni di Coppa del Mondo di Bormio, ridotta a due eventi in seguito alla cancellazione del secondo superG, ha regalato segnali positivi ai colori azzurri non solo per quanto riguarda l’acuto di Dominik Paris in discesa libera. Matteo Marsaglia merita la sufficienza abbondante così come Mattia Casse che archivia una top-10 ed una top-20 nel giro di ventiquattro ore. Tralasciando la prestazione deludente in superG dobbiamo celebrare l’ennesimo trionfo a Bormio di Dominik Paris, primo uomo di sempre capace di imporsi per sei volte tra le porte larghe sul medesimo pendio. Il classe ’89 ha inoltre raggiunto la ventesima vittoria in Coppa del Mondo nonché il quarantesimo podio nel massimo circuito, senza dimenticare che a Wengen indosserà il pettorale rosso di leader ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) La tre giorni di Coppa del Mondo di, ridotta a due eventi in seguito alla cancellazione del secondo superG, ha regalato segnali positivi ai colorinon solo per quanto riguarda l’acuto di Dominikin discesa libera. Matteomerita la sufficienza abbondante così come Mattiache archivia una top-10 ed una top-20 nel giro di ventiquattro ore. Tralasciando la prestazione deludente in superG dobbiamo celebrare l’ennesimo trionfo adi Dominik, primo uomo di sempre capace di imporsi per sei volte tra le porte larghe sul medesimo pendio. Il classe ’89 ha inoltre raggiunto la ventesima vittoria in Coppa del Mondo nonché il quarantesimo podio nel massimo circuito, senza dimenticare che a Wengen indosserà il pettorale rosso di leader ...

Advertising

Eurosport_IT : PARIS-IX! 6? ?????? Domme diventa il 1° atleta nella storia dello sci alpino maschile a vincere 6 volte la stessa di… - Nicola89144151 : Sci Alpino: servizio di Ettore Giovannelli ?? #unannodisport - _Sport_Calcio_ : La località slovena non potrà ospitare le gare di Coppa del Mondo ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Maribor… - _Sport_Calcio_ : RT @Eurosport_IT: La località slovena non potrà ospitare le gare di Coppa del Mondo ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Maribor https://… - _Sport_Calcio_ : Il SuperG di Bormio non si disputerà a causa delle condizioni della neve ???????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Bormio… -