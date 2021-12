Scende in campo la Serie A – 31 dicembre 1988 – VIDEO (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 31 dicembre 1988 c’è l’undicesima giornata della Serie A 1988/89. È l’ultima volta che si gioca a poche ore dalla fine dell’anno solare Nella stagione 1988/89 le squadre di Serie A scesero in campo solo il 9 ottobre per la prima giornata. Fu un campionato particolarmente tardivo, che si concluse solo il 25 giugno successivo con la vittoria dell’Inter di quello che sarà conosciuto come lo Scudetto dei Record. Capocannoniere di quella Serie A fu il nerazzurri Aldo Serena, con 22 reti. Fu un’annata particolare, che vide le squadre Scendere in campo addirittura a poche ore dal nuovo anno, nella fredda notte del 31 dicembre 1988. Per l’occasione si registrarono diversi ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Il 31c’è l’undicesima giornata della/89. È l’ultima volta che si gioca a poche ore dalla fine dell’anno solare Nella stagione/89 le squadre diA scesero insolo il 9 ottobre per la prima giornata. Fu un campionato particolarmente tardivo, che si concluse solo il 25 giugno successivo con la vittoria dell’Inter di quello che sarà conosciuto come lo Scudetto dei Record. Capocannoniere di quellaA fu il nerazzurri Aldo Serena, con 22 reti. Fu un’annata particolare, che vide le squadrere inaddirittura a poche ore dal nuovo anno, nella fredda notte del 31. Per l’occasione si registrarono diversi ...

