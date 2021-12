Scattano le nuove regole sulla quarantena: ecco nel dettaglio cosa cambia per i non vaccinati (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge contenente “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, che contiene le nuove regole sulla quarantena, azzerata per i “boosterati” e i vaccinati con due dosi da meno di 4 mesi, e sulle capienze per gli eventi all’aperto, stadi compresi, che vengono ridotte al 50% (al 35% in caso di eventi al chiuso”). Firmata da direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, è stata diramata anche la circolare di ‘Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Voc Sars-CoV-2 Omicron (B.1.1.529). ecco le nuove ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 31 dicembre 2021) È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto legge contenente “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”, che contiene le, azzerata per i “boosterati” e icon due dosi da meno di 4 mesi, e sulle capienze per gli eventi all’aperto, stadi compresi, che vengono ridotte al 50% (al 35% in caso di eventi al chiuso”). Firmata da direttore generale Prevenzione del ministero della Salute, Giovanni Rezza, è stata diramata anche la circolare di ‘Aggiornamento sulle misure die isolamento in seguito alla diffusione a livello globale della nuova variante Voc Sars-CoV-2 Omicron (B.1.1.529).le...

