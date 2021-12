Scarseggiano tamponi e reagenti. E i prezzi dei test decollano. Si va dai 15 euro nel Lazio ai 40 in Lombardia. Gli italiani spendono in farmacia 10 milioni al giorno (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Mollo tutto e apro un chiosco di tamponi” così l’ultima vignetta del Milanese imbruttito che, si sa, ha l’occhio lungo sugli introiti. Ed effettivamente ha individuato forse la più vantaggiosa fonte di guadagno di questi tempi, o ameno delle ultime settimane. Con l’impennata di nuovi casi e la variante omicron che sta inesorabilmente prendendo piede, i tamponi non solo vanno a ruba ma hanno anche dei prezzi stellari. Il caso più eclatante è il gruppo milanese San Donato. Il costo per i privati che si rivolgono a loro passa dai 19 euro di qualche giorno fa ai 29 euro attuali, e proprio nei giorni record per numero di richieste. “Nei primi tre giorni di questa settimana alcune nostre sedi hanno eseguito tamponi per un numero quasi cinque volte superiore a quelli fatti ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 31 dicembre 2021) “Mollo tutto e apro un chiosco di” così l’ultima vignetta del Milanese imbruttito che, si sa, ha l’occhio lungo sugli introiti. Ed effettivamente ha individuato forse la più vantaggiosa fonte di guadagno di questi tempi, o ameno delle ultime settimane. Con l’impennata di nuovi casi e la variante omicron che sta inesorabilmente prendendo piede, inon solo vanno a ruba ma hanno anche deistellari. Il caso più eclatante è il gruppo milanese San Donato. Il costo per i privati che si rivolgono a loro passa dai 19di qualchefa ai 29attuali, e proprio nei giorni record per numero di richieste. “Nei primi tre giorni di questa settimana alcune nostre sedi hanno eseguitoper un numero quasi cinque volte superiore a quelli fatti ...

