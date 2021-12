Scandalo al “GF Vip”: spuntano dettagli sul passato poco pulito, c’entra anche Silvio Berlusconi (Di venerdì 31 dicembre 2021) Scoperchiato il passato delle concorrenti del “GF Vip”: escono gli scheletri dall’armadio ed una storia assurda Non si può mai stare tranquilli quando si parla di “Grande Fratello Vip”. Di notizie ne spuntano come i funghi e non sempre piacevoli. Questa volta tirate nel vortice dello Scandalo sono le sorelle Selassié che sono entrate nel L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di venerdì 31 dicembre 2021) Scoperchiato ildelle concorrenti del “GF Vip”: escono gli scheletri dall’armadio ed una storia assurda Non si può mai stare tranquilli quando si parla di “Grande Fratello Vip”. Di notizie necome i funghi e non sempre piacevoli. Questa volta tirate nel vortice dellosono le sorelle Selassié che sono entrate nel L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

mrosamalisan : RT @MPSkino: Lo scrivo ad alcuni 'VIP' o presunti tali... Mettere un like ?? o fare rtw ?? non crea disagio o scandalo ?? Non vi fa diven… - Stefano___1970 : RT @MPSkino: Lo scrivo ad alcuni 'VIP' o presunti tali... Mettere un like ?? o fare rtw ?? non crea disagio o scandalo ?? Non vi fa diven… - Loredan97720763 : RT @MPSkino: Lo scrivo ad alcuni 'VIP' o presunti tali... Mettere un like ?? o fare rtw ?? non crea disagio o scandalo ?? Non vi fa diven… - MPSkino : RT @MPSkino: Lo scrivo ad alcuni 'VIP' o presunti tali... Mettere un like ?? o fare rtw ?? non crea disagio o scandalo ?? Non vi fa diven… - SacchiGg : RT @MPSkino: Lo scrivo ad alcuni 'VIP' o presunti tali... Mettere un like ?? o fare rtw ?? non crea disagio o scandalo ?? Non vi fa diven… -