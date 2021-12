Satriano, Dzeko e Cordaz positivi al Covid: il comunicato dell'Inter (Di venerdì 31 dicembre 2021) Attraverso un comunicato ufficiale, l’Inter ha informato che sono emerse tre positività al Coronavirus nel giro di tamponi effettuati giovedì 30 dicembre: “FC Internazionale Milano comunica che Alex Cordaz, Edin Dzeko e Martin Satriano sono risultati positivi al Covid-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario“. Leggi su footdata (Di venerdì 31 dicembre 2021) Attraverso unufficiale, l’ha informato che sono emerse tretà al Coronavirus nel giro di tamponi effettuati giovedì 30 dicembre: “FCnazionale Milano comunica che Alex, Edine Martinsono risultatial-19 in seguito ai test effettuati ad Appiano Gentile nella giornata di ieri. I tre nerazzurri sono già in isolamento presso le proprie abitazioni e seguiranno tutte le procedure previste dal protocollo sanitario“.

Advertising

sportface2016 : +++#Inter, #Dzeko, #Satriano e #Cordaz positivi al #COVID19 e in isolamento+++ - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? L'Inter comunica: 'Dzeko, Cordaz e Satriano positivi al Covid-19' ?? - SkySport : ULTIM'ORA SERIE A INTER, RISULTATI POSITIVI AL COVID-19 EDIN DZEKO, ALEX CORDAZ E MARTIN SATRIANO #SkySport #Inter #Dzeko #Satriano #Cordaz - JoviAcm : RT @calcioesport360: ????? #Inter: Edin #Dzeko, Alex #Cordaz e Martin #Satriano sono risultati positivi al Covid-19. - BullaInterista : Quindi Dzeko e Satriano in dubbio per Bologna. Tecnicamente i tempi ci sarebbero poi bisogna vedere come evolve la… -