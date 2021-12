Sara Ricci piange la morte di Paolo Calissano, per anni sono stati Bruno e Adriana di Vivere (Di venerdì 31 dicembre 2021) La morte di Paolo Calissano ha sconvolto colleghi e fan e a loro si è unita anche Sara Ricci, l’attrice che per anni ha prestato il volto alla dolce Adriana di Vivere. La soap italiana che ci ha tenuto compagnia per anni regalando al pubblico colpi di scena e grandi storie d’amore compresa quella di Adriana e Bruno, un rapporto che l’attrice Sara Ricci non ha dimenticato e non dimenticherà mai. Proprio qualche ora fa Sara Ricci ha voluto ricordare l’amato collega sui social ma poi ha preso la parola postando una serie di video nelle storie di Instagram mostrandosi disperata e in lacrime parlando della splendida anima che ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Ladiha sconvolto colleghi e fan e a loro si è unita anche, l’attrice che perha prestato il volto alla dolcedi. La soap italiana che ci ha tenuto compagnia perregalando al pubblico colpi di scena e grandi storie d’amore compresa quella di, un rapporto che l’attricenon ha dimenticato e non dimenticherà mai. Proprio qualche ora faha voluto ricordare l’amato collega sui social ma poi ha preso la parola postando una serie di video nelle storie di Instagram mostrandosi disperata e in lacrime parlando della splendida anima che ...

