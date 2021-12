Sansone furioso sui social | le parole sull’obbligo vaccinale!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 31 dicembre 2021) E’ un periodo difficile, soprattutto per quanto concerne l’aumento della linea dei contagi, sempre più in rialzo, la qual cosa sta cominciando a preoccupare non poco la Lega di A. Per questo, il presidente Dal Pino aveva pensato di imporre l’obbligo vaccinale anche per i giocatori delle venti squadre del massimo campionato.bologna torinoNicola, giocatore del Bologna, è intervenuto duramente contro l’obbligo vaccinale della Lega Serie A. Ecco le suesul proprio profilo Instagram che hanno fatto parecchio discutere. «Viviamo in un mondo di merda dove i diritti umani non contano un cazzo!!! Non esiste più la libertà di scelta!!!»