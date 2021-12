Sangiovanni e la spiazzante rivelazione | “sono fedele ma…”

(Di venerdì 31 dicembre 2021)e Giulia Stabileuna bellissima coppia ma lui ha rilasciato una dichiarazione che ha spiazzato tutti.e Giulia Stabile-AltranotiziaUna storia d’amore che sta facendo impazzire i loro fan. Entrambi provenienti da Amici, lui è il cantante del momento che ha spopolato, l’estate appena trascorsa, con Malibu. Inoltre, tramite i social, ha appena aggiornato le date del suo tour, posticipate a maggio 2022. Anche se l’impegno più prossimo è la gara canora di Sanremo, prevista dall’1 al 5 febbraio. Lei è la talentuosa ballerina che ha preso parte nell’ultima edizione di Tu sì Que Vales accanto a Belen Rodriguez ed è tuttora presente nel talent show che l’ha lanciata come supporto e punto di riferimento per i ragazzi. Una coppia innamorata e ammirata da tutti ma, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sangiovanni spiazzante

Altranotizia

Stromae - Sante Loritorno dell'artista belga che e stato per anni lontano dalle scene. ... Numero 39 del 28 settembre 2021- Raggi gamma Sangio vuole replicare i numeri da ...Stromae - Sante Loritorno dell'artista belga che e stato per anni lontano dalle scene. ... Numero 39 del 28 settembre 2021- Raggi gamma Sangio vuole replicare i numeri da ...I due artisti sono più innamorati che mai: Sangiovanni e Giulia Stabile per il loro anniversario hanno scelto di fare un viaggio romantico.