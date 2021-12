Samsung Galaxy S22 Ultra, ecco le prime foto dal vivo e le specifiche da vero top di gamma (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando mancano ormai poche settimane al lancio del nuovo modello di punta di casa Samsung, in questo caso, il Galaxy S22, sono apparse online le prime foto di quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo dispositivo mobile dell’azienda sudcoreana. Samsung S22 Ultra, 31/12/2021 – Computermagazine.itIl riferimento in particolare è al top di gamma, il Galaxy S22 Ultra, telefono dalle specifiche top e dal prezzo di conseguenza non troppo contenuto. Tanti i rumors circolanti su questo nuovo cellulare, e i più freschi parlano di specifiche davvero da urlo, anzi, Ultra, come ad esempio un’archiviazione di memoria fino ad un terabyte, ovvero, il ... Leggi su computermagazine (Di venerdì 31 dicembre 2021) Quando mancano ormai poche settimane al lancio del nuovo modello di punta di casa, in questo caso, ilS22, sono apparse online ledi quello che dovrebbe essere a tutti gli effetti il nuovo dispositivo mobile dell’azienda sudcoreana.S22, 31/12/2021 – Computermagazine.itIl riferimento in particolare è al top di, ilS22, telefono dalletop e dal prezzo di conseguenza non troppo contenuto. Tanti i rumors circolanti su questo nuovo cellulare, e i più freschi parlano didavda urlo, anzi,, come ad esempio un’archiviazione di memoria fino ad un terabyte, ov, il ...

