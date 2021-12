Salvini: “Tavolo nazionale sul tema caro-bollette luce e gas” (Di venerdì 31 dicembre 2021) ROMA – «Chiediamo formalmente un Tavolo nazionale, anzi una “cabina di regia” come dicono adesso, sul tema caro-bollette luce e gas, una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 miliardi per negozi, artigiani e imprese. Insieme all’emergenza Covid, questa è la vera urgenza dei prossimi mesi. Ognuno deve portare idee e prendersi le proprie responsabilità, i troppi no ideologici degli ultimi anni hanno bloccato e impoverito l’Italia. Chiedo al Presidente Draghi di convocare anche imprese e segretari di partito. Famiglie e attività produttive non aspettano». Lo afferma sui suoi canali social il leader della Lega, Matteo Salvini. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 31 dicembre 2021) ROMA – «Chiediamo formalmente un, anzi una “cabina di regia” come dicono adesso, sule gas, una mazzata da 1.000 euro a famiglia e da 30 miliardi per negozi, artigiani e imprese. Insieme all’emergenza Covid, questa è la vera urgenza dei prossimi mesi. Ognuno deve portare idee e prendersi le proprie responsabilità, i troppi no ideologici degli ultimi anni hanno bloccato e impoverito l’Italia. Chiedo al Presidente Draghi di convocare anche imprese e segretari di partito. Famiglie e attività produttive non aspettano». Lo afferma sui suoi canali social il leader della Lega, Matteo. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

LegaSalvini : ++ Bollette: Giorgetti, bene Salvini. Mise a disposizione per dare contributo ++ Roma, 31 dicembre “Bene fa Salvin… - LegaSalvini : GOVERNO, SALVINI: “INSIEME AL COVID LA VERA EMERGENZA SONO LE BOLLETTE, DRAGHI APRA UN TAVOLO CON IMPRESE E LEADER… - Lopinionista : Salvini: 'Tavolo nazionale sul tema caro-bollette luce e gas' - LPeyretti : RT @LegaSalvini: ?? Giancarlo Giorgetti: 'Bene fa Salvini a insistere sull’emergenza del caro bollette e a chiedere un tavolo per affrontare… - GiusEvangelista : RT @LegaSalvini: ++ Bollette: Giorgetti, bene Salvini. Mise a disposizione per dare contributo ++ Roma, 31 dicembre “Bene fa Salvini a ins… -