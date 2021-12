Salve le “etichette di origine” sugli alimenti | in Italia arriva il nuovo decreto

Leggi su consumatore

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Èto in extremis ilper cui tutti gli ingredienti di un alimento devono essere inseriti in etichetta. Insi continua con le informazioni dettagliate, mentre le nuove norme UE prevedono indicazioni più approssimative Il cibo Made in Italy, una delle eccellenze del nostro Paese, deve essere salvaguardato, come lo deve essere L'articolo proviene da Consumatore.com.