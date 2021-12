Salto con gli sci, Tournèe Quattro Trampolini 2021 Oberstdorf: Eisenbichler primo nelle qualificazioni, out Insam (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si è concluso il round di qualificazioni al trampolino HS142, valido per la Tournèe dei Quattro Trampolini 2021 ad Oberstdorf (Germania) di sci di fondo. 77 gli atleti in gara, di cui 50 hanno staccato il pass per la fase successiva, in programma domani, 1 gennaio, alle ore 14:00. A chiudere davanti a tutti è stato il padrone di casa Markus Eisenbichler, con un punteggio totale di 144.9 (137 m), che gli permette di sopravanzare il giapponese Ryoyu Kobayashi, vincitore della prima prova, di soli 0.9 punti (144, 134 m). Terzo l’altro tedesco Karl Geiger (138.4 punti, 135.5 m). Niente da fare per l’unico azzurro in gara, Alex Insam: il nativo di Bressanone ha chiuso al 58esimo posto con un punteggio di 103.5 (119 m), lontano dai 111.6 della 50esima ... Leggi su sportface (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si è concluso il round dial trampolino HS142, valido per ladeiad(Germania) di sci di fondo. 77 gli atleti in gara, di cui 50 hanno staccato il pass per la fase successiva, in programma domani, 1 gennaio, alle ore 14:00. A chiudere davanti a tutti è stato il padrone di casa Markus, con un punteggio totale di 144.9 (137 m), che gli permette di sopravanzare il giapponese Ryoyu Kobayashi, vincitore della prima prova, di soli 0.9 punti (144, 134 m). Terzo l’altro tedesco Karl Geiger (138.4 punti, 135.5 m). Niente da fare per l’unico azzurro in gara, Alex: il nativo di Bressanone ha chiuso al 58esimo posto con un punteggio di 103.5 (119 m), lontano dai 111.6 della 50esima ...

